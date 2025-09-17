A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) diz a Daniela (Soraia Tavares) saber que ela lhe veio ali pedir o dinheiro que combinaram, passando-lhe um envelope para as mãos. Daniela recusa a dizer não ser aquilo que pretende para se manter calada sobre a falsa gravidez de Zuri (Madalena Aragão).

Lukenia olha incrédula para Daniela a impor-lhe que ela lhe dê metade da fazenda, dizendo ser aquele o preço justo para ela não perder Talu. Daniela anuncia aos pais que Lukenia lhe vai dar metade da Mumba e Lukenia olha-a em fúria.

