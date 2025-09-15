A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de mentir à polícia, Leonor está metida em sarilhos

  • Há 3h e 50min
Vem aí em «A Fazenda»: Depois de mentir à polícia, Leonor está metida em sarilhos
Em «A Fazenda», Inspetores mostram a Miguel (Diogo Infante) e Leonor (Dalila Carmo) a cópia do bilhete que Bianca enviou a Alba (São José Correia) a revelar que foi Leonor a responsável pela morte de Rita, estando ali um motivo forte para Miguel poder ter matado Bianca. Miguel contrapõe de pronto que Bianca (Raquel Tillo) sempre culpabilizou Leonor sem razão, tendo chegado a fazer a irmã perder um bebé. Leonor fica aflita por os polícias a avisarem que não vai poder ausentar-se do país.

Miguel diz a Leonor que teve mesmo de ripostar o ataque de Alba contando aos polícias que foi ela que a fez perder o bebé para se defenderem dela, e têm de manter que não estão envolvidos na morte de Rita para não haver motivo para a morte de Bianca. Leonor continua angustiada por não poder ir ter com Gaspar (Nuno Lopes) a Angola. Miguel disfarça a sua satisfação.

Recorde-se que Leonor mentiu à polícia:

