A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:25
Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu? - TVI
Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) olha incrédula para Daniela (Soraia Tavares) a dizer-lhe ter mais uma coisa para lhe impor, querendo mudar-se para aquela casa. Lukenia recusa de imediato, com Daniela a recordá-la que nesse caso conta a Talu (Evandro Gomes) que Zuri (Madalena Aragão) nunca esteve grávida. Lukenia perde a cabeça e aperta o pescoço a Daniela. Talu entra e separa-as.

Talu dá razão a Daniela a dizer a Lukenia que ela é também dona de metade daquela casa e pode mudar-se para ali se quiser. Lukenia não aguenta mais e sai disparada porta fora. Talu exige a Daniela que ela lhe diga como afinal conseguiu que Lukenia lhe desse metade da fazenda.

Daniela justifica-se a Talu que Lukenia lhe deu metade da fazenda a troco de ela fazer queixa por assédio de Miguel. Talu diz que um dia Lukenia terá de devolver tudo que roubou a Gaspar (Nuno Lopes), fazenda incluída, quando conseguir encontrar a pen com o vídeo de Eva, deixando Daniela tensa. Zuri ouve tudo à porta.

