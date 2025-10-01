Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

Em «A Fazenda», Laura (Leonor Seixas) olha emocionada para Zuri (Madalena Aragão), que dorme. Disfarça a Nadir (Sharam Diniz) que veio ali à procura dela por estar cheia de dores de cabeça e lança um último olhar a Zuri.
Laura diz a Zulmira (Helena Isabel) que é capaz de ficar mais uns tempos por ir candidatar-se à escola da fazenda. Gaspar (Nuno Lopes) faz perguntas sobre Alba (São José Correia) e Zulmira confirma que ela saiu na sexta-feira.
Afinal, quem é Laura que tanto anda a perseguir Zuri?
Recorde-se que a relação de Zuri e Talu estava a melhorar até ao acidente: