Vem aí em «A Fazenda»: Júlia descobre o resultado do teste de ADN... e não é o esperado

Em «A Fazenda», o carteiro entrega a correspondência no lodge. Ary (Isaac Alfaiate) lastima-se a Zulmira (Helena Isabel) de achar que Joel (João Jesus) nunca o vai perdoar por ele não ter acreditado que não tinha sido ele a raptar Duarte (Cláudio Castro). Joel passa sem falar a nenhum deles, deixando Ary desolado.
Júlia (Kelly Bailey) retira a carta da clínica que chegou para ela. Júlia olha hesitante para a carta, a ganhar coragem para abri-la. Guarda-a rapidamente quando vê Zulmira, que está muito desapontada por Joel não falar a Ary. Mafalda (Inês Aguiar) conforta Eva (Margarida Corceiro), que assume ter-se portado muito mal com Joel por não ter acreditado que não tinha sido ele a raptar Duarte (Cláudio de Castro), e aproveitou aquilo para reatar com Talu (Evandro Gomes).
Júlia diz ansiosa às irmãs já ter o resultado do exame de Ary com o seu bebé. Júlia não consegue ver o resultado do teste, muito receosa com o que vai encontrar.
Mafalda agarra pragmática no envelope, mas Eva e Júlia travam-na a dizer que tem de ser Júlia a fazer aquilo. Júlia começa a ler o documento e diz desolada às irmãs que o pai do seu bebé é Alex (Rodrigo Tomás).
Júlia diz abalada que não queria que o seu bebé fosse de Alex e Mafalda indica-lhe que ainda vai a tempo de interromper a gravidez. Júlia diz que o próximo passo é avisar Alex que está grávida dele.