Vem aí em «A Fazenda»: Júlia e Leonor são traídas por Miguel

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) esboça ar frustrado por Barroso lhe dizer que não encontrou Alex (Rodrigo Tomás) na lavra, contando-lhe que foi Ary (Isaac Alfaiate) quem lhe passou aquela informação. Leonor (Dalila Carmo) diz a Miguel (Diogo Infante) terem de falar sobre Júlia (Kelly Bailey).

Miguel esboça ar muito arrependido por Leonor lhe contar que Júlia esteve envolvida no tráfico nos aviões com Alex, e ele veio ali a Angola para cobrar isso levando-a consigo. Ambos olham surpresos para Júlia a entrar.

Miguel e Leonor abrem o jogo com Júlia a dizerem saber que ela se preparava para fugir com Alex, avisando-a que ia dar cabo da sua vida ao ser cúmplice de um criminoso. Júlia confirma que eram esses os seus planos, mas Alex não apareceu no local combinado. Júlia tenta de novo ligar para Alex, esboçando ar muito frustrado por ele continuar com o telefone desligado.

Leonor fica atónita por receber chamada de Mafalda (Inês Aguiar) a contar-lhe que foi Miguel quem denunciou à polícia que Alex estava na lavra. Leonor ataca Miguel a dizer que foi por pouco que ele não prejudicou gravemente Júlia na sua ânsia de vingança contra ela e Gaspar, avisando-o que um dia ele e Lukenia (Rita Cruz) serão apanhados pelos seus crimes. Miguel esboça ar tenso.

Recorde o momento em que Ary descobriu onde estava Alex: