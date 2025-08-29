Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda de ideias e decide interromper a gravidez

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) diz chorosa a Mafalda (Inês Aguiar) que percebeu quando esteve com Alex (Rodrigo Tomás) que não pretende ter um filho dele, querendo vê-lo afastado da sua vida.

Júlia diz a Mafalda que não consegue encarar o futuro tendo um filho de Alex por ele estar preso, mas por outro lado não quer desistir do seu filho como fez há sete anos. Mafalda aconselha-a a ponderar na sua decisão por ainda estar a tempo de interromper a sua gravidez.

Júlia admite a Mafalda que queria ter aquele bebé para provar que poderia ser uma boa mãe, mas que vai correr mal pelo pai da criança estar preso. Mafalda alerta-a que nesse caso ela terá de fazer o aborto em Lisboa por tal constituir crime em Angola.

Júlia conta a Mafalda que não teve coragem de contar a Ary (Isaac Alfaiate) que está grávida de Alex. Acaba por decidir que o melhor é não ter aquele bebé.

Recorde-se que Júlia visitou Alex na prisão e não correu muito bem: