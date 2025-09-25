A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda fica do lado errado e pode correr perigo

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda fica do lado errado e pode correr perigo
Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) defende Gustavo (Nuno Pardal) a Barroso, dizendo achar que Eduardo (Diogo Amaral) está a conspirar com quem a tentou matar para meter as culpas em Gustavo, dizendo que Eduardo a ameaçou de vingança se ela o deixasse. Eduardo ouve tudo à porta com ar muito desiludido.

Mafalda e Gustavo desfazem as malas, muito frustrados por Barroso ter impedido Gustavo de sair do país. Mafalda abraça Gustavo a pedir-lhe desculpa pelo que Eduardo tem feito contra ele, achando que ele não os suporta ver juntos, referindo que a verdade há de vir à tona e ele vai ser inocentado de tudo. Gustavo assente tenso. 

Recorde a verdade como tudo aconteceu:

