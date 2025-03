Vem aí em «A Fazenda»: Miro fica a tremer com decisão de Leti

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) diz a Leti (Madalena Brandão) que escusavam de ter saído de Angola à pressa, achando que Gaspar não a ia denunciar à polícia como ameaçou. Miro fica aflito por Leti dizer estar na hora de se separarem, não aguentando mais ter de estar sempre a levar com os problemas dele com Alba (São José Correia). Ambos olham surpresos para Esmeralda (Julie Sergeant) a vir com Fausto do interior.

Esmeralda disfarça a Leti que Fausto veio até ali para saber quando ela e Miro voltavam de Angola. Fausto sai ligeiro. Leti reitera a Miro para arrumar as suas coisas para sair dali. Esmeralda olha interrogativa para Leti.

Esmeralda finge ficar chocada por Leti se queixar que Miro ajudou Alba a tramá-la em Angola. Esmeralda faz uma leitura de cartas a Leti, dizendo que elas a aconselham mesmo a deixar Miro.

De relembrar que Miro e Esmeralda já se envolveram às escondidas de Leti: