Vem aí em «A Fazenda»: Papéis queimados e fotografia suspeita levam à queda de Samuel

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) conta que Samuel lhe preparou uma cilada por achar que ele tinha visto algo comprometedora no quarto dele, mas diz que não viu efetivamente nada. Fica a culpabilizar-se de Joel poder morrer por causa disso.

Weza (Cláudia Semedo) apresta-se a Gaspar para ir vasculhar o quarto de Samuel, saindo com Daniela (Soraia Tavares).

Weza e Daniela mostram a Eva (Margarida Corceiro) e Gaspar (Nuno Lopes) um caixote do lixo com papéis recentemente queimados por Samuel no quarto deste. Todos se entreolham intrigados.

Gaspar vê intrigado uma fotografia sua dentro do caixote dos papéis queimados.

O que é que Samuel está a esconder?

Recorde-se que Ary sempre desconfio de Samuel: