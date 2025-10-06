A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Passado sombrio volta para arruinar Lukenia

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:48
Vem aí em «A Fazenda»: Passado sombrio volta para arruinar Lukenia - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes), Zuri (Madalena Aragão), Januário (Hoji Fortuna) e Daniela (Soraia Tavares) jantam com Weza (Cláudia Semedo) e Lukenia (Rita Cruz), que lançam olhares assassinos uma à outra. Lukenia olha furiosa para Daniela a dizer-lhe ir precisar de levantar dinheiro das contas da fazenda para fazer a festa do alembamento com Ary (Isaac Alfaiate).

Lukenia recebe uma mensagem e estaca gelada a ouvir a voz que Albano.

Ivandro (Vitor Hugo) confirma a Gaspar (Nuno Lopes) e Laura que Lukenia recebeu a mensagem de voz de Albano, aguardando expectante pela resposta dela.

Lukenia está em pânico com a mensagem que recebeu e disfarça a Talu que está nervosa por ter de dividir os lucros da fazenda com Daniela.

Recorde-se que Lukenia tem estado sempre metida em grandes esquemas:

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Afinal, os pais de Zuri são uns ladrões

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri conta a falsa gravidez a Talu e perde-o para sempre

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia confessa todos os crimes durante uma armadilha

A Fazenda
sáb, 4 out

Jorge acusa Becas: «Não suportei o inferno em que transformaste as nossas vidas»

A Fazenda
sex, 3 out
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

A Fazenda
qua, 1 out
1

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

A Fazenda
Ontem
2

Vem aí em «A Fazenda»: Passado sombrio volta para arruinar Lukenia

A Fazenda
Hoje
3

Vem aí em «A Fazenda»: Afinal, os pais de Zuri são uns ladrões

A Fazenda
Hoje
4

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri conta a falsa gravidez a Talu e perde-o para sempre

A Fazenda
Ontem
5

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer

A Protegida
sáb, 4 out

«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão

Ontem

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu

Hoje

«Já tinha a língua afiada...»: Marta Melro encontra relíquia do passado

sáb, 4 out

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu

Hoje

«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão

Ontem

«É a Sara (Carreira) que os está a ajudar»: Fernanda Antunes fala sobre a importância da filha no futuro dos jovens

Ontem

«Também não é todos os dias»: Matilde Breyner surpreende com look arrojado em dia especial

sáb, 4 out

«Já tinha a língua afiada...»: Marta Melro encontra relíquia do passado

sáb, 4 out

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

A Fazenda
sex, 3 out
Mais Fora do Ecrã