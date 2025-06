Vem aí em «A Fazenda»: Segredo enterrado há 15 anos abala a sua novela

Em «A Fazenda», Cassoma (Ricardo Monteiro) assevera a Talu (Evandro Gomes) e Ivandro (Vitor Hugo) que Zulmira (Helena Isabel) sabia mesmo que Lukenia (Rita Cruz) e Leonardo tinham um caso, mas calou-se para não ser prejudicada por ela. Ivandro diz já saber como podem apanhar Lukenia.

FLASHBACK 15 ANOS ATRÁS Zulmira diz furiosa a Januário que Gaspar tem de saber que Lukenia o anda a trair com Leonardo. Januário aconselha-a a não se meter nisso por Lukenia poder vingar-se dela correndo com ela do lodge. Cassoma ouve tudo.

Cassoma assevera a Talu e Ivandro que Zulmira sabia mesmo que Lukenia e Leonardo tinham um caso, mas calou-se para não ser prejudicada por ela. Ivandro diz já saber como podem apanhar Lukenia.

FLASHBACK 15 ANOS ATRÁS Zulmira diz furiosa a Januário que Gaspar tem de saber que Lukenia o anda a trair com Leonardo. Januário aconselha-a a não se meter nisso por Lukenia poder vingar-se dela correndo com ela do lodge. Cassoma ouve tudo.