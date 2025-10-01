Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) olha confusa para Alex (Rodrigo Tomás) a entrar pelas traseiras e a ir espreitar o movimento à janela.
Alex disfarça a Júlia que anda a ser perseguido por um homem a quem deve dinheiro, tendo de desaparecer por uns tempos.
Júlia diz a Leonor (Dalila Carmo) que ficou com a sensação que Alex lhe mentiu sobre estar a dever dinheiro a alguém, achando que o problema dele é mais grave. Leonor diz à filha que vai falar com Miguel (Diogo Infante)para tentarem descobrir o que passa.
Miguel assente a Leonor ir falar com o pai de Alex para saberem em que problemas ele se meteu.
Recorde-se que os jovens estão a viver juntos e à espera de um bebé: