Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) olha muito desconfiado para Talu (Evandro Gomes) a dizer-lhe que decidiu separar-se de Eva (Margarida Corceiro) e casar-se com Zuri, dizendo ter de haver mais qualquer coisa ali para ele ter tomado tal decisão. Talu, muito tenso, diverge o assunto a dizer achar que Eva o pode trair com Joel, saindo dali rapidamente.

Talu diz a Zuri (Madalena Aragão) que não tem sido correcto com ela, mas pretender emendar isso, e salientando que se separou de Eva, pede-a em casamento. Zuri fica atónita e muito feliz. Lukenia acorre a abraçá-los, radiante. Talu olha muito magoado para Lukenia (Rita Cruz).

Recorde-se que, anteriormente, Talu tinha partido o coração a Zuri: