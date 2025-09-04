A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:39
Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) olha muito desconfiado para Talu (Evandro Gomes) a dizer-lhe que decidiu separar-se de Eva (Margarida Corceiro) e casar-se com Zuri, dizendo ter de haver mais qualquer coisa ali para ele ter tomado tal decisão. Talu, muito tenso, diverge o assunto a dizer achar que Eva o pode trair com Joel, saindo dali rapidamente.

Talu diz a Zuri (Madalena Aragão) que não tem sido correcto com ela, mas pretender emendar isso, e salientando que se separou de Eva, pede-a em casamento. Zuri fica atónita e muito feliz. Lukenia acorre a abraçá-los, radiante. Talu olha muito magoado para Lukenia (Rita Cruz).

Recorde-se que, anteriormente, Talu tinha partido o coração a Zuri:

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio

A Fazenda
Hoje

A Fazenda: Ary enfrenta Joel e descobre que ele está a mentir

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Alba revela que tem um bilhete de Bianca que incrimina Miguel

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Já sabemos quem entregou Joel à polícia

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Gaspar faz promessa sentida a Zuri

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri

A Fazenda
Hoje
1

Bomba em «A Fazenda»: Eva conta tudo sobre a chantagem a Talu. Ele reage assim...

A Fazenda
dom, 6 jul
2

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante

seg, 28 jul
3

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em pânico com resultado das análises

A Protegida
Hoje
4

Exclusivo «A Protegida»: Virgílio tem um ataque de ciúmes, mas já pode ser tarde

A Protegida
qua, 18 jun
5

Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe

A Protegida
Hoje

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Hoje

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Festa é Festa
Hoje

Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se

Hoje

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Hoje

Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»

Cacau
Ontem

Nunca é tarde. Aos 81 anos, Carlos Areia cumpre um grande desejo: «Foi assustador...»

Ontem

Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»

Ontem

Há um vídeo de David Carreira com o filho que está viral nas redes sociais. Muitos já se emocionaram

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN