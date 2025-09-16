Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) fala com Leonor (Dalila Carmo) ao telefone, contando a Gustavo que Miguel usou a arma de Alba ter feito Leonor perder o bebé para a descredibilizar com a acusação de ter matado Bianca. Mafalda diz que Leonor está com receio do que Gaspar vá pensar por ela ter de continuar em Lisboa mais um tempo.
Gaspar (Nuno Lopes) fica furioso por Leonor lhe dizer que vai ter de ficar em Lisboa por causa de Miguel, dizendo que toda a culpa daquilo é dela por ter querido ajudar o ex-marido. Talu (Evandro Gomes) promete a Gaspar que o sacrifício que está a fazer agora a casar-se com Zuri (Madalena Aragão) servirá para salvar Eva, e um dia Lukenia (Rita Cruz) irá pagar pelo que fez. Gaspar continua desolado a pensar que Leonor afinal ainda gosta de Miguel. Januário chega e olha-o preocupado.
Gaspar queixa-se a Januário de Leonor continuar a ter uma relação inquebrantável com Miguel, que continua a dominá-la de uma forma inexplicável. Gaspar diz a Januário para não faltar ao casamento de Talu, dizendo que ele precisa de apoio. Gaspar fica a pensar apreensivo no que Talu está a fazer para ajudar Eva (Margarida Corceiro).
