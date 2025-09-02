Vem aí em «A Fazenda»: Talu vive momentos de aflição, que pode pôr tudo em risco

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) recebe chamada de Lukenia (Rita Cruz) por Zuri (Madalena Aragão) se ter sentido mal, e Gaspar insiste para ele ir ver o que se está a passar.

Lukenia diz a Talu que Zuri ficou cheia de dores, já tendo chamado a médica para a ver.

Ana examina Zuri quando Talu entra no quarto. Ana alerta Talu que se as dores de Zuri persistirem, isso pode ser sinal de que ela pode perder o bebé.

Ana alerta Lukenia que Zuri vai acabar por se denunciar de não estar grávida, deixando Lukenia apreensiva.

Talu abraça Zuri e promete-lhe cumprir a sua promessa de a acompanhar durante a gravidez.

