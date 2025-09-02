A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Talu vive momentos de aflição, que pode pôr tudo em risco

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:58
Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) recebe chamada de Lukenia (Rita Cruz) por Zuri (Madalena Aragão) se ter sentido mal, e Gaspar insiste para ele ir ver o que se está a passar.  

Lukenia diz a Talu que Zuri ficou cheia de dores, já tendo chamado a médica para a ver.

Ana examina Zuri quando Talu entra no quarto. Ana alerta Talu que se as dores de Zuri persistirem, isso pode ser sinal de que ela pode perder o bebé.

Ana alerta Lukenia que Zuri vai acabar por se denunciar de não estar grávida, deixando Lukenia apreensiva.

Talu abraça Zuri e promete-lhe cumprir a sua promessa de a acompanhar durante a gravidez.

Recorde o momento em que a jovem apanhou Talu e Eva aos beijos:

