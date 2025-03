Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira corre risco de vida?

Em «A Fazenda», Zulmira (Helena Isabel) fala com Lukenia enquanto bebe água, a sentir-se indisposta. Zulmira diz-lhe que devia pensar em ir-se embora dali e deixar Talu ficar em paz com Eva (Margarida Corceiro). Lukenia recusa afastar-se do filho. Lukenia fica em fúria por Alba (São José Correia) lhe dizer triunfal que se vai mudar para a fazenda e sente uma forte tontura.

Lukenia chama Joel (João Jesus) e Eva a dizer que Zulmira não está bem. Eles olham alarmados para Zulmira desmaiada no chão.

Talu (Evandro Gomes) e Joel trazem Zulmira para o posto, onde os espera Gaspar. Eva e Lukenia também vêm com eles. Gaspar (Nuno Lopes) diz já ter chamado Nadir (Sharam Diniz), olhando irritado para Lukenia a perguntar se ela já pode exercer. Lukenia conta que ontem viu Zulmira a comer muitos doces. Eva faz um teste de glicémia a Zulmira, confirmando preocupada que Zulmira pode entrar em coma diabético.