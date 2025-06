Vem aí em «A Fazenda»: Zuri e Talu cedem ao desejo. Eis as imagens

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) apanha Zuri (Madalena Aragão) nua a tomar banho no rio. Zuri sorri a relativizar o sucedido.

Talu olha surpreso para Zuri a despir-se e a meter-se na cama com ele. Talu diz a Zuri que apesar de a achar bonita, não querer envolver-se com ela. Zuri diz perceber que ele ainda goste de Eva (Margarida Corceiro) apesar de ela o ter rejeitado, fazendo menção de sair. Talu chama-a a dizer não querer perder mais tempo com quem não o quer, beijando-a.

Talu avisa Zuri não saber se está preparado para ter uma relação com ela depois do que lhe aconteceu. Zuri limita-se a dizer-lhe não esperar nada dele. Talu sorri e beija-a.

Recorde-se que Talu e Zuri está cada vez mais confidentes: