Vem aí em «A Madrasta»: a inesperada carta que Xavier deixou após morrer une Pedro e Diana num beijo

Diana (Inês Castel-Branco) acredita que o envelope deixado por Xavier (Vítor d’Andrade) pode finalmente revelar quem matou Artur (Bruno Madeira). Mas, quando abre a carta, percebe que o seu conteúdo não traz a resposta que tanto esperava.

Depois de Pedro (Albano Jerónimo) recuperar algum tempo no hospital, Madalena (Cucha Carvalheiro) informa a família de que o seu filho está melhor. A notícia deixa todos aliviados, mas as suspeitas em torno do ataque continuam a crescer.

Simão (João Maneira) tenta esconder o nervosismo quando a conversa chega à investigação policial. Para Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo), “Maria” está envolvida com pessoas perigosas e alguém ligado ao seu passado terá tentado matá-la. Os dois querem mesmo proibi-la de voltar à casa da família.

Entretanto, Diana visita Pedro e pergunta-lhe se se lembra de alguma coisa do momento do disparo. Pedro garante que só viu a arma apontada na direção dela. Diana recorda que ele se colocou à frente da bala para a proteger e começa a admitir que o tiro possa ter sido disparado pelo verdadeiro assassino de Artur.

Pedro fica abalado ao saber que Xavier morreu. Porém, lembra-se do envelope que o antigo empresário lhe entregou e que só devia ser aberto se algo lhe acontecesse. Convencido de que pode estar ali a verdade, pede a Diana que vá buscá-lo.

A chegada de Diana a casa dos Magalhães Neto volta a gerar conflito. Felícia (Isabel Abreu) avisa-a de que pode ter enganado Pedro, mas que não a engana a ela, reforçando que aquela casa não lhe pertence. Diana enfrenta-a e promete que, quando voltar a viver ali, vai retirar o retrato e acabar com as mentiras. Depois, pega nas chaves de Pedro e procura discretamente o envelope.

Ao encontrar a carta selada, Diana treme de ansiedade. Mas, ao lê-la, a esperança transforma-se em desilusão: Xavier limita-se a confirmar aquilo que já tinha confessado, sem identificar a pessoa responsável pela morte de Artur.

Destroçada por continuar sem conseguir provar a sua inocência, Diana chora nos braços de Eduardo (Rúben Garcia). O momento é interrompido por Miguel, que fica desconfiado ao vê-los juntos.

Mais tarde, Diana mostra a carta a Pedro. Os dois percebem que Xavier morreu sem deixar a pista decisiva que poderia revelar o assassino. Mesmo assim, Pedro promete lutar ao lado de Diana e garante-lhe que ela nunca mais ficará sozinha. O casal acaba por se beijar, selando um pacto de união perante mais uma verdade que ficou por descobrir.