Vem aí em «A Madrasta»: Chega o diagnóstico da saúde de Xavier. E, é terrível

Em «A Madrasta», Clarisse (Paula Neves) traz uma canja a Xavier (Vitor d' Andrade) e estranha ele não estar ali. Encontra o bilhete que ele escreveu, a dizer que foi fazer algo que já devia ter feito há muito tempo e fica preocupada.

Xavier vai confessar-se, pois não aguenta mais viver com a culpa de ter condenado Diana injustamente. O Padre diz-lhe que devia contar a verdade a Pedro, mas Xavier diz que isso não pode fazer e foge da igreja aos tombos.

Clarisse fica aliviada por Xavier ter voltado. Ele diz que foi dar uma volta e falou com o médico. Teve a confirmação de que tem um tumor e que não é operável. Clarisse chora. Xavier diz que vai lutar com todas as suas forças, mas quer estar preparado para tudo. Clarisse não se conforma. Xavier promete não a deixar mal e começa a escrever algo.

Recorde-se que Xavier fez uma biópsia: