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A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: Diana confronta Xavier por ter mentido em tribunal

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:17
Vem aí em «A Madrasta»: Diana confronta Xavier por ter mentido em tribunal - TVI
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Em «A Madrasta», Xavier (Vítor d'Andrade) sente remorsos do que fizeram a Diana (Inês Castel-Branco), mas não pode falar abertamente sobre isso com Clarisse (Paula Neves). Xavier está a pensar em Diana, quando ela aparece para falar com ele. 

Diana pergunta a Xavier porque mentiu em tribunal e disse que a tinha visto entrar no quarto de Artur antes do tiro, pois quando ela entrou, Artur já estava morto. Diana também afirma que não comprou arma nenhuma. Xavier diz que um dia lhe explica porque fez o que fez. Diana deseja que Xavier sofra muito e Clarisse corre com ela.

Recorde a conversa sobre este tema de Xavier com Filipe:

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