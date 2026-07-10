Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre que Pedro teve um filho com outra mulher e pede-lhe explicações

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castl-Branco) liga a Pedro (Albano Jerónimo) e diz-lhe que quer falar com ele. Pedro diz que agora não pode e Diana ameaça ir a sua casa. Pedro pergunta-lhe onde está e diz que vai ter com ela.

Diana pergunta a Pedro se é verdade que rejeita Beatriz (Catarina Nifo), por não ter a certeza se é sua filha. Pedro diz que apesar dessa desconfiança, nunca a tratou de maneira diferente.

Sem demoras, ela questiona-o sobre o outro filho e ao saber a idade dele, percebe que Pedro engravidou outra mulher, quando ainda estavam juntos. Pedro nega, mas não pode explicar.