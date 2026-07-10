Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre que Pedro teve um filho com outra mulher e pede-lhe explicações

  • Há 3h e 6min
Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre que Pedro teve um filho com outra mulher e pede-lhe explicações - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castl-Branco) liga a Pedro (Albano Jerónimo) e diz-lhe que quer falar com ele. Pedro diz que agora não pode e Diana ameaça ir a sua casa. Pedro pergunta-lhe onde está e diz que vai ter com ela.

Diana pergunta a Pedro se é verdade que rejeita Beatriz (Catarina Nifo), por não ter a certeza se é sua filha. Pedro diz que apesar dessa desconfiança, nunca a tratou de maneira diferente.

Sem demoras, ela questiona-o sobre o outro filho e ao saber a idade dele, percebe que Pedro engravidou outra mulher, quando ainda estavam juntos. Pedro nega, mas não pode explicar.

A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: Ricardo tenta agredir Francisca?

A Madrasta
Hoje

A Madrasta- Chegou o momento: Esta é a reação de todos ao ver Diana passados vinte anos

A Madrasta
Ontem

A Madrasta- Simão alerta Pedro: «Eu acho que ela pode estar grávida e o filho ser teu»

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Ricardo fica furioso ao ver Beatriz e Leo próximos

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Este é o sombrio segredo que Filipe e Raquel escondem

A Madrasta
Ontem

A Madrasta- Francisca ameaça Raquel: «Não sabes com quem te estás a meter»

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

«Ser pai é isto»: Pedro Bianchi Prata rende-se ao filho numa declaração de amor que vai emocioná-lo

Ontem
1

Fernanda Serrano partilha imagens inéditas da filha e emociona-se: "O coração de mãe não podia estar mais cheio"

A Protegida
ter, 7 jul
2

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre que Pedro teve um filho com outra mulher e pede-lhe explicações

A Madrasta
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Revelado o grande segredo de Delfina

Terra Forte
Ontem
4

Vem aí em «A Madrasta»: Xavier teme morrer e confia o seu maior segredo a Pedro

A Madrasta
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Delfina e Maria de Fátima tornam-se amigas?

Terra Forte
sex, 19 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Madrasta»: Francisca perde o anel de noivado

A Madrasta
Ontem

«Ser pai é isto»: Pedro Bianchi Prata rende-se ao filho numa declaração de amor que vai emocioná-lo

Ontem

Após férias de sonho, José Condessa deixa fãs intrigados com mensagem misteriosa

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Revelado o grande segredo de Delfina

Terra Forte
Ontem

Sofia Ribeiro emociona-se em declaração rara: “Amo-te mais do que as palavras conseguem explicar”

Ontem

Ana Guiomar sem palavras para aquilo que viveu em duas horas: "Nem sei bem o que dizer sobre isto"

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

“Tenho muito orgulho em ti, em nós!”: a declaração de amor de Maria Sampaio que não passou despercebida

Hoje

“Não era o final que queríamos”: João Neves não esconde a emoção

Hoje

"Não estou preparado para viver isso, nem quero estar”: a emocionante declaração de Pedro Bianchi Prata a Maria Botelho Moniz

Ontem

Aos 45 anos, atriz da TVI mostra-se mais sensual do que nunca em biquíni

Ontem

Após férias de sonho, José Condessa deixa fãs intrigados com mensagem misteriosa

Ontem

«Ser pai é isto»: Pedro Bianchi Prata rende-se ao filho numa declaração de amor que vai emocioná-lo

Ontem
Mais Fora do Ecrã