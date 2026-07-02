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A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: Diana encontra Simão e desmaia ao perceber que ele é filho de Artur

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:43
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Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) está decidida a confrontar Pedro (Albano Jerónimo) e procura-o na empresa, mas Celina (Diana Palmerston) diz que ele não está, pois teve um problema familiar e já não deve voltar hoje. Simão (João Maneira) pergunta se pode ajudar.

Simão recebe Diana e ela diz que é amiga de Pedro. Diana percebe quem Simão é e quando vê a foto dos pais no telemóvel, fica a olhar e ele revela que são os seus pais, mas já morreram. Simão conta que o pai foi assassinado em Marrocos e a mãe morreu de embolia cerebral, quando estava grávida. Diana sente-se mal e desmaia.

Recorde-se que foi Diana quem encontrou Artur, o pai de Simão, morto:

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