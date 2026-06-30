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A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: Diana vai a casa de Pedro. Eis o que acontece

  • Há 2h e 56min
Vem aí em «A Madrasta»: Diana vai a casa de Pedro. Eis o que acontece - TVI
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Em «A Madrasta», o Padre (Paulo Matos) chega à casa de Pedro (Albano Jerónimo)  e surpreende-se por ver Diana (Inês Castel-Branco) viva. Toca lhe para ter a certeza que está mesmo ali e não tem dúvidas de que é mesmo ela. Diana diz que vem ver os filhos, mas o Padre percebe que alguém quis fingir que ela tinha morrido e por isso pode correr perigo. O Padre leva Diana dali e diz que já lhe explica porquê.

Diana conta ao Padre o que aconteceu em Marrocos. Afirma que não fez nada, mas foi condenada a prisão perpétua pela morte de Artur (Bruno Madeira). O Padre ainda está em choque e diz que a história que Pedro e os outros contaram, foi que Diana tinha morrido num acidente em Marrocos. Diana fica em choque e chora.

O Padre tenta entender o que pode ter levado Pedro a dizer aos filhos que Diana tinha morrido e acha que ele só os quis defender. Diana acha que ele pode estar por trás de tudo ou que a prisão dela foi conveniente para ele, pois divorciou-se assim que pôde. O Padre não acredita que tenha sido Pedro, mas acha que Diana corre perigo.

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Diana diz ao Padre que não precisa de se preocupar com ela, pois é uma pessoa muito diferente da que ele conheceu. O Padre percebe que ela está diferente, mas lá no fundo é a mesma. Diana está determinada em descobrir o assassino e pede ao Padre para não dizer a ninguém que ela voltou. Diana olha para a sua lista e foca-se no nome de Pedro.

Recorde-se que este é o mesmo Padre que fez a missa em memória de Diana e que a casou com Pedro:

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