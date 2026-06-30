Vem aí em «A Madrasta»: Francisca acaba o noivado com Pedro

Em «A Madrasta», Filipe (Nuno Pardal) informa Pedro (Albano Jerónimo) que Miguel (Bernardo Cascais) foi embora da empresa, antes que Pedro o despedisse. Pedro diz que nunca faria isso e que o filho não o conhece. Filipe diz que já ninguém o conhece e não percebem porque vai casar com Francisca (Matilde Reymão). Esta aparece sem avisar, tira o anel de noivado e deixa-o ali.

Pedro pergunta a Francisca o que se passa. Filipe percebe que está a mais e sai. Francisca diz que não aguenta mais ser maltratada por toda a gente da sua família. Pedro desvaloriza, mas Francisca diz que Felícia (Isabel Abreu) a ofendeu e ofereceu-lhe dinheiro para se afastar dele. Francisca espera que Pedro encontre alguém que a sua família aprove.

Recorde o pedido de casamento: