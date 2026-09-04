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A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: João Maria é drogado por alguém bem próximo

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 44min
Vem aí em «A Madrasta»: João Maria é drogado por alguém bem próximo - TVI
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Na novela «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) vai colocar em marcha um plano cruel contra João Maria (Rúben Simões), depois de este a confrontar por causa do dia do casamento e da acusação feita a Simão (João Maneira).

João Maria aparece para pedir esclarecimentos sobre o que aconteceu e questiona Francisca, certo de que Simão não seria capaz de fazer aquilo de que está a ser acusado. Francisca garante que também não teve qualquer envolvimento, mas mostra-se disposta a ir à polícia contar a sua versão dos acontecimentos.

No entanto, quando João Maria baixa a guarda, Francisca toma um calmante e despeja uma grande quantidade na bebida do jovem. Pouco tempo depois, João Maria adormece no sofá e deixa cair o copo.

É então que Francisca avança com a encenação. A jovem liga a Carminho (Teresa Tavares) e afirma que João Maria chegou a sua casa drogado. Enquanto espera que a família chegue, desarruma a casa para dar a entender que houve uma luta e arranca alguns botões da camisa.

Carminho e Madalena (Cucha Carvalheiro) chegam alarmadas e ficam incrédulas com o relato de Francisca. A jovem garante que João Maria se atirou a ela e vai ainda mais longe: diz que não foi a primeira vez, acusando-o de a ter trancado em casa. Francisca revela também que João Maria a ameaçou, dizendo que a podia implicar na tentativa de homicídio.

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Mais tarde, Madalena e Carminho contam tudo a Felícia (Isabel Abreu) e mostram-lhe uma fotografia que tiraram. João Maria fica convencido de que foi drogado por Francisca, numa tentativa de o desacreditar antes de ele contar à polícia o que sabe sobre o dia do casamento. Indignado, João Maria garante que não vai desistir de denunciar Francisca. Miguel (Bernardo Cascais), porém, avisa o irmão de que podem não acreditar nele. Ainda assim, decide acompanhá-lo. Francisca conseguirá convencer todos de que João Maria é culpado? Ou o plano acabará por se virar contra ela?

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