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Vem aí em «A Madrasta»: Miguel tenta virar o pai contra Diana... e tem provas

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  • Há 2h e 24min
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Miguel (Bernardo Cascais) vai tentar abrir os olhos de Pedro (Albano Jerónimo) em relação a “Maria”, sem imaginar que ela é, na verdade, Diana (Inês Castel-Branco), a mãe que julgava morta.

Desconfiado da proximidade entre “Maria” e Eduardo, Miguel decide visitar o pai. O jovem conta a Pedro que viu os dois juntos e que ficou com a ideia de que podem ter um caso.

A revelação deixa Pedro visivelmente incomodado. Apesar de Diana ainda se apresentar perante a família como “Maria”, a ligação entre os dois continua a ser cada vez mais forte. Pedro não consegue esconder os ciúmes ao ouvir as suspeitas do filho.

Miguel acredita que “Maria” pode estar a manipular Pedro e procura virar o pai contra ela. Para o jovem, a presença constante da misteriosa mulher junto da família continua a levantar demasiadas dúvidas, sobretudo depois de encontrar uma fotografia de Beatriz (Catarina Nifo) bebé em casa dela.

Mas Miguel está prestes a mexer num dos maiores segredos da família Magalhães Neto: “Maria” é Diana, a verdadeira mãe de Miguel, Beatriz e João Maria (Rúben Simões).

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Será que Pedro vai acreditar nas suspeitas do filho e afastar-se de Diana? Ou os ciúmes vão fazê-lo perceber que ainda não conseguiu esquecê-la?

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