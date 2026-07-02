Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: Pedro pede a Francisca para se afastar dele

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 58min
Vem aí em «A Madrasta»: Pedro pede a Francisca para se afastar dele - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) está aliviado pelo acidente de Miguel (Bernardo Cascais) não ter sido grave. Pedro afirma que quer aproximar-se dos filhos e vai aproveitar que Miguel vai voltar para casa, para fazer as pazes com ele. Pedro pede a Francisca (Matilde Reymão) para se afastar durante uns dias e não ir lá a casa. Francisca fica indignada.

Francisca finge-se muito magoada por Pedro lhe ter pedido para se afastar. Pedro explica que está só a tentar gerir uma situação difícil e só quer aproximar-se dos filhos. Francisca acha que Pedro devia impor-se, pois quando for morar lá para casa, os filhos dele não a vão respeitar. Pedro perde a paciência e vai embora.

De relembrar que eles estão noivos:

A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: O primeiro e tenso encontro de Diana e Francisca

A Madrasta
Hoje

Vem aí em «A Madrasta»: Xavier acusa Renato e Filipe de terem matado Artur

A Madrasta
Hoje

Vem aí em «A Madrasta»: Diana encontra Simão e desmaia ao perceber que ele é filho de Artur

A Madrasta
Hoje

A Madrasta: O regresso de Diana à casa de Pedro

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Ricardo aparece no jantar de noivado de Francisca e Pedro

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Francisca muda de ideias e aparece no jantar de noivado

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde entre Bali e Algarve: Veja as imagens das férias em família

28 ago 2025
1

Na rua e em plena luz do dia, Jessica Athayde apanha susto 'de morte'. E o culpado é uma cara bem conhecida

Ontem
2

Exclusivo «A Madrasta»: Diana muda a sua identidade

A Madrasta
dom, 21 jun
3

Vem aí em «A Madrasta»: Miguel conhece Diana sem imaginar que está diante da própria mãe

A Madrasta
Ontem
4

Atriz icónica de «Morangos com Açúcar» vai parar ao hospital, após susto de saúde

Ontem
5

Estreia «A Madrasta»: Pedro abandona Diana na prisão, para que ela morra

A Madrasta
seg, 22 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Madrasta»: Alerta! Miguel sofre um acidente

A Madrasta
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Após confessar traição, Glória é agredida por Carla

Terra Forte
Ontem

Esqueça as gémeas virais: há outras duas ligadas à Seleção Nacional igualmente deslumbrantes e que vai querer conhecer

Ontem

Júlia Palha irreconhecível com novo visual: a cor de cabelo que ninguém esperava

Hoje

Atriz icónica de «Morangos com Açúcar» vai parar ao hospital, após susto de saúde

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rambo agride Álvaro violentamente e deixa-o inconsciente

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

O segredo de Marisa Cruz para enfrentar qualquer desafio que está a ser uma inspiração para os fãs

Hoje

Júlia Palha irreconhecível com novo visual: a cor de cabelo que ninguém esperava

Hoje

Esqueça as gémeas virais: há outras duas ligadas à Seleção Nacional igualmente deslumbrantes e que vai querer conhecer

Ontem

Na rua e em plena luz do dia, Jessica Athayde apanha susto 'de morte'. E o culpado é uma cara bem conhecida

Ontem

No outro lado do mundo, eis o momento que emocionou Luisinha Oliveira e já soma mais de 30 mil reações

Ontem

Atriz icónica de «Morangos com Açúcar» vai parar ao hospital, após susto de saúde

Ontem
Mais Fora do Ecrã