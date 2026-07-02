Vem aí em «A Madrasta»: Pedro pede a Francisca para se afastar dele

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) está aliviado pelo acidente de Miguel (Bernardo Cascais) não ter sido grave. Pedro afirma que quer aproximar-se dos filhos e vai aproveitar que Miguel vai voltar para casa, para fazer as pazes com ele. Pedro pede a Francisca (Matilde Reymão) para se afastar durante uns dias e não ir lá a casa. Francisca fica indignada.

Francisca finge-se muito magoada por Pedro lhe ter pedido para se afastar. Pedro explica que está só a tentar gerir uma situação difícil e só quer aproximar-se dos filhos. Francisca acha que Pedro devia impor-se, pois quando for morar lá para casa, os filhos dele não a vão respeitar. Pedro perde a paciência e vai embora.

De relembrar que eles estão noivos: