Vem aí em «A Madrasta»: Xavier prepara-se para revelar o assassino, mas uma nova tragédia acontece

Na novela «A Madrasta», Xavier (Vítor d’Andrade) prepara-se para reunir todos os suspeitos do assassínio de Artur (Bruno Madeira) e revelar, finalmente, quem disparou a arma. Mas uma morte inesperada vai interromper a verdade no momento decisivo.

Depois de Xavier convocar os envolvidos no crime, Diana (Inês Castel-Branco) conta a Camila (Ana Lopes) que o antigo empresário está determinado a expor o verdadeiro assassino. Camila começa de imediato a desconfiar de Felícia (Isabel Abreu), lembrando que ela desapareceu durante alguns momentos na festa e poderia ter sido quem puxou o gatilho.

Diana, porém, não está convencida. Para ela, Felícia não seria capaz de sujar as mãos dessa forma. Ainda assim, acredita que a reunião marcada para o dia seguinte poderá finalmente esclarecer tudo.

Enquanto a revelação se aproxima, Clarisse (Paula Neves) prepara a casa para o regresso de Xavier. A mulher limpa e arruma tudo, na esperança de que ele volte do hospital e encontre o espaço impecável. Cajó (Joaquim Horta), preocupado com o estado de saúde do amigo, tenta fazê-la encarar a possibilidade de Xavier morrer, mas Clarisse recusa sequer pensar nessa hipótese.

Só que a pior notícia chega pouco depois: Clarisse recebe uma chamada do hospital a informar que Xavier morreu. Devastada, é amparada por Cajó, enquanto chora a perda do homem com quem partilhava a casa e uma relação de grande proximidade.

A notícia espalha-se rapidamente. Raquel (Inês Herédia) recebe uma chamada de Filipe (Nuno Pardal), que lhe conta que Xavier morreu, precisamente quando ela e Laura (Madalena Brandão) se preparavam para sair para a reunião. As duas ficam em choque, mas decidem seguir para o hospital, para perceberem o que aconteceu.

Já Filipe vê na morte de Xavier uma oportunidade. Depois de avisar Renato (Sérgio Praia), defende que têm de encontrar alguém que se faça passar pelo irmão desaparecido de Xavier, para ficar com a fortuna. Renato questiona o que acontecerá se o verdadeiro irmão aparecer, mas Filipe desvaloriza o problema e diz que, nessa altura, arranjam uma solução.

Sem imaginar que Xavier já morreu, Diana dirige-se ao seu quarto com Eduardo (Rúben Garcia). Ao ver os suspeitos a chegarem, percebe que algo não está bem. Quando pergunta se vieram para a reunião convocada por Xavier, descobre a verdade: Xavier morreu e todos estão ali porque o estado de Pedro (Albano Jerónimo) piorou.

Diana fica imóvel. Xavier morreu sem conseguir revelar o nome do assassino de Artur, levando consigo uma resposta que poderia mudar para sempre a vida de todos. E, embora tenha deixado pistas sobre a inocência de Diana, o segredo sobre a identidade do verdadeiro culpado continua por desvendar.