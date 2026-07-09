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A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: Xavier teme morrer e confia o seu maior segredo a Pedro

  • Hoje às 10:00
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Em «A Madrasta», Xavier (Vitor d'Andrade) diz que vai lutar com todas as suas forças, mas quer estar preparado para tudo. Clarisse (Paula Neves) não se conforma. Xavier promete não a deixar mal e começa a escrever algo.

Pedro (Albano Jerónimo) fala com Carminho (Teresa Tavares) e diz que depois trata do problema das aulas de ioga de Beatriz (Catarina Nifo). Xavier (Vitor d'Andrade) entrega um envelope a Pedro e pede-lhe para o abrir só se lhe acontecer alguma coisa. Pedro pergunta se é um testamento e Xavier diz que é uma espécie disso.

Xavier pede desculpa a Pedro por tudo e fica mais apaziguado.

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