Vem aí em «A Madrasta»: Xavier teme morrer e confia o seu maior segredo a Pedro

Em «A Madrasta», Xavier (Vitor d'Andrade) diz que vai lutar com todas as suas forças, mas quer estar preparado para tudo. Clarisse (Paula Neves) não se conforma. Xavier promete não a deixar mal e começa a escrever algo.

Pedro (Albano Jerónimo) fala com Carminho (Teresa Tavares) e diz que depois trata do problema das aulas de ioga de Beatriz (Catarina Nifo). Xavier (Vitor d'Andrade) entrega um envelope a Pedro e pede-lhe para o abrir só se lhe acontecer alguma coisa. Pedro pergunta se é um testamento e Xavier diz que é uma espécie disso.

Xavier pede desculpa a Pedro por tudo e fica mais apaziguado.