Vem aí em «A Protegida»: Anita faz pedido desesperado a Mónica

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) abre a porta do quarto e finge-se preocupado com a mãe, mas ameaça-a para não dizer nada. Mariana (Matilde Reymão) pergunta-lhe se está bem e Anita diz que sim. Anita (Marina Mota) diz que trancou a porta e não sabe onde pôs a chave. Mariana fica preocupada.
Anita está finalmente livre, mas tem dificuldade em controlar o choro. Mónica (Catarina Nifo) aparece e fica preocupada. Anita leva Mónica para conversarem.
Mariana mostra-se preocupada com Anita. Hector adota uma postura manipuladora e diz que Anita se sente culpada por lhe ter destruído a reputação com os seus esquemas. Hector diz que não se importa e que não sabe mais o que fazer para ajudar a mãe. Mariana fica com pena de Hector.
Anita chora e Mónica fica preocupada. Anita pergunta a Mónica se gosta de Hector e diz-lhe que tem de o salvar, pois a obsessão dele por Mariana está a destruí-lo. Mónica fica confusa com aquele discurso e acha que Anita está a ter uma crise, mas ela afirma que está muito lúcida e só Mónica o pode salvar, porque gosta mesmo dele.
Recorde-se que Anita já tinha alertado para esta paixão tóxica: