Vem aí em «A Protegida»: Aruna esconde de Sanjay o que anda a acontecer

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) já trocou a fechadura da porta e experimenta a nova chave. Depois liga para o dealer, mas o telemóvel está desligado. Liga para outro e ele conta que o primeiro foi preso e que ele saiu do ramo. Virgílio fica preocupado, sem saber a quem recorrer para comprar droga.

Aruna (Noua Wong) lê a mensagem de Virgílio a dizer que está ali à porta e vai abrir. Aruna estranha que ele esteja ali àquela hora e Virgílio beija-a. Virgílio pede-lhe para ir com ele, mas Aruna recusa e manda-o embora. Sanjay (Mário Oliveira) acorda e pergunta se está tudo bem. Aruna disfarça e diz que ouviu um barulho.

De recordar que, por Virgílio, Aruna anda a mentir contra os seus princípios: