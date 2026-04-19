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A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: As imagens escaldantes da reconciliação de Mariana e JD

  • TVI Novelas
  • Há 42 min
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Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) tranca a autocaravana. Mariana (Matilde Reymão) está com ele. Beijam-se com paixão e começam a despir-se. Sentem o bater do coração um do outro e notam que bate ao mesmo ritmo. Despem o resto da roupa e envolvem-se.

Héctor (Christian Escuredo) percebe que estão pessoas lá dentro e vai espreitar. Fica cheio de cólera. JD e Mariana estão deitados, acabaram de fazer amor. Mariana tem medo de estar a pressioná-lo. JD diz que não se lembra de nada, mas sabe bem o que sente. Ele pergunta-lhe se quer namorar com ele e Mariana relembra-o de que são casados. Ele mantém o pedido e voltam a envolver-se.

Recorde-se que JD acabou de se mudar para o palacete:

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