Vem aí em «A Protegida»: Carlota é encontrada sozinha e com um bilhete ameaçador

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) vai ter com Laura (Alexandra Lencastre) e pergunta-lhe se tem Carlota. Laura diz que não e Mariana acha que só pode estar com Benedita. Laura pergunta a Mariana se acordou bem e ela diz que está meio grogue. Laura diz que sente o mesmo e começa a achar estranho.
Benedita (Maria do Céu Guerra) veio colher ervas para fazer um chá, quando ouve o choro de Carlota. Benedita pega na bebé e estranha que esteja ali sozinha. Benedita vê o bilhete ameaçador e fica em pânico.
Mariana pega na filha muito angustiada e tenta perceber o que aconteceu. Toda a família está com ela. Virgílio (Diogo Morgado) e Jorge (Paulo Pires) dizem que houve uma tremenda falha na segurança e que não podem deixar passar aquilo.
Recorde-se que têm acontecido coisas muito estranhas na casa das Vilalobos: