Vem aí em «A Protegida»: Clarice pede ajuda a Laura para conquistar Óscar

Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) abre a porta e fica surpreendida ao ver Clarice (Fernanda Serrano)com a peruca igual ao cabelo de Laura (Alexandra Lencastre). Clarice diz que decidiu mudar de visual e Benedita pergunta-lhe o que a trouxe ali.

Clarice e Jorge (Paulo Pires) entram no quarto e Jorge faz sinal a Clarice para não dizer nada de comprometedor, pois estão a ser filmados. Jorge tira o som à câmara, mas continuam a ser filmados. Clarice diz que tem muita vontade de pegar na bebé. Jorge pergunta para que é a peruca e Clarice assume que é para provocar Laura.

Clarice diz a Laura que precisa da ajuda dela para conquistar Óscar (Joaqim Horta), pois parece-lhe que ele gosta mais de damas do que de vagabundas. Laura fica atrapalhada com o assunto e diz que está com pressa. Clarice pergunta se pode contar com Laura e ela não sabe bem o que dizer.