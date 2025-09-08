A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Clarice pede ajuda a Laura para conquistar Óscar

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 43min
Vem aí em «A Protegida»: Clarice pede ajuda a Laura para conquistar Óscar - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) abre a porta e fica surpreendida ao ver Clarice (Fernanda Serrano)com a peruca igual ao cabelo de Laura (Alexandra Lencastre). Clarice diz que decidiu mudar de visual e Benedita pergunta-lhe o que a trouxe ali.

Clarice e Jorge (Paulo Pires) entram no quarto e Jorge faz sinal a Clarice para não dizer nada de comprometedor, pois estão a ser filmados. Jorge tira o som à câmara, mas continuam a ser filmados. Clarice diz que tem muita vontade de pegar na bebé. Jorge pergunta para que é a peruca e Clarice assume que é para provocar Laura.

Clarice diz a Laura que precisa da ajuda dela para conquistar Óscar (Joaqim Horta), pois parece-lhe que ele gosta mais de damas do que de vagabundas. Laura fica atrapalhada com o assunto e diz que está com pressa. Clarice pergunta se pode contar com Laura e ela não sabe bem o que dizer.

A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Anita acaba com a farsa de Hector e Mariana. JD fica a saber tudo

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Sofia descobre que Isabel é irmã de Teresa e o caos instala-se

A Protegida
Ontem

A Protegida: Mariana fica em pânico com o que encontra perto de Carlota

A Protegida
sáb, 6 set

A Protegida: Alguém entra no quarto de Mariana e causa o terror

A Protegida
sáb, 6 set

A Protegida: Sanjay e Margarida entregam-se à paixão em noite escaldante

A Protegida
sáb, 6 set

A Protegida: Paz sente-se mal é levada na ambulância

A Protegida
sáb, 6 set
Mais A Protegida

Mais Vistos

Filha de Fernanda Serrano dá os primeiros passos em direção ao grande sonho: «Belisquem-me»

Ontem
1

Novo projeto do filho de Pedro Lima promete salvar muitas pessoas

sex, 5 set
2

A mensagem emocionante do filho do ator Pedro Lima: «Deve ser difícil, sentir em nós o peso do mundo»

ter, 25 mar
3

Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

A Fazenda
Hoje
4

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Festa é Festa
sex, 5 set
5

Exclusivo «A Fazenda»: Descontrolada, Eva bate em Joel e em Alba

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

A Fazenda
qui, 4 set

Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo

A Protegida
sex, 5 set

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

sex, 5 set

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Cacau
sex, 5 set

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Festa é Festa
sex, 5 set

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

A Fazenda
sex, 5 set
FORA DO ECRÃ

Mia Rose não é o verdadeiro nome da artista. Nasceu com um nome português mas não o usa

sáb, 6 set

«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes

Quero é Viver
sex, 5 set

Novo projeto do filho de Pedro Lima promete salvar muitas pessoas

sex, 5 set

As voltas que a vida dá. Anos depois, Aurea concretiza sonho antigo

sex, 5 set

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Cacau
sex, 5 set

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Festa é Festa
sex, 5 set
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN