Vem aí em «A Protegida»: Confronto explosivo. Anita descobre plano de Hector e dá-lhe um estalo

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) entra no seu quarto e fica perplexa ao ver um homem instalado na sua cama. Anita tenta perceber o que se passa, mas pede desculpa e sai.

Anita confronta Hector (Christian Escuredo) com o sucedido, pois percebeu que só pode ter sido ele a fazer aquilo. Hector assume que foi mesmo e que quer Anita fora do turismo rural. Ela fica chocada. pois ainda de manhã lhe tinha dito que queria virar a página. Hector acusa a mãe de o prejudicar. Anita dá-lhe um estalo e vai embora.

Sofia (Catarina Rebelo) diz que as malas de Anita estão ali e ela pede-lhe para as guardar até ter o seu quarto disponível.

Recorde-se que a relação de Anita e Hector está a ir de mal a pior: