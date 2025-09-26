A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Confronto explosivo. Anita descobre plano de Hector e dá-lhe um estalo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:08
Vem aí em «A Protegida»: Confronto explosivo. Anita descobre plano de Hector e dá-lhe um estalo - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) entra no seu quarto e fica perplexa ao ver um homem instalado na sua cama. Anita tenta perceber o que se passa, mas pede desculpa e sai.

Anita confronta Hector (Christian Escuredo) com o sucedido, pois percebeu que só pode ter sido ele a fazer aquilo. Hector assume que foi mesmo e que quer Anita fora do turismo rural. Ela fica chocada. pois ainda de manhã lhe tinha dito que queria virar a página. Hector acusa a mãe de o prejudicar. Anita dá-lhe um estalo e vai embora.

Sofia (Catarina Rebelo) diz que as malas de Anita estão ali e ela pede-lhe para as guardar até ter o seu quarto disponível.

Recorde-se que a relação de Anita e Hector está a ir de mal a pior:

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa

Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo pede a Aruna para se despedir do ginásio

A Protegida
Hoje

A Protegida: Clarice deixa Óscar estupefacto

A Protegida
Ontem

«Não é justo eu estar-lhe a dar esperanças por uma coisa que nunca senti»

A Protegida
Ontem

Gonçalo para Aruna: «Estás a ser pouco profissional e pouco ética»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Mariana acaba com o 'sonho' de Hector

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Hoje
1

Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história

A Fazenda
Hoje
2

Vem aí em «A Fazenda»: Becas entrega-se à polícia

A Fazenda
dom, 25 mai
3

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
dom, 14 set
4

«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa

A Fazenda
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Telefonema misterioso deixa Nadir em choque

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte

A Protegida
Ontem

«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante

Ontem

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Ontem

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

Hoje

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Hoje

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Ontem

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Ontem

«Estava à espera da meia noite para...»: Diogo Amaral surpreende com publicação inesperada

Ontem

O que é ser madrasta? Explicação de Jessica Athayde deixa Diogo Amaral em lágrimas

Ontem
Mais Fora do Ecrã