Vem aí em «A Protegida»: Descontrolo de Gonçalo une Mariana e Mónica como nunca antes visto

Em «A Fazenda», Gonçalo (João Bettencourt) continua a gritar para que Virgílio (Diogo Morgado) apareça. O segurança tenta manietar Gonçalo, mas ele está fora de si e não permite.
Mariana (Matilde Reymão) pede a Gonçalo para se acalmar, assim como Mónica. Gonçalo mostra a tela de Aruna nua e conta a todos que Virgílio lhe roubou a namorada. Aruna fica muito envergonhada. Mónica consegue acalmar Gonçalo.
Mariana e Mónica continuam a tentar acalmar Gonçalo e a dar-lhe conselhos para lidar com a situação. Elas dizem-lhe que ele fez tudo bem e que se Aruna (Noua Wong) não lhe deu valor, então ela é que perde. Mónica e Mariana estão de acordo nesta situação e há uma certa sintonia.
Recorde-se que Mariana e Mónica não se dão nada bem: