Vem aí em «A Protegida»: Estas são as imagens escaldantes de Mariana e José Diogo que vão dar muito que falar

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) e José Diogo (Pedro Sousa) acabaram de fazer amor. Estão extasiados com o que sentem e perguntam-se se será assim com toda a gente. Mariana diz que se calhar agora vai ter mesmo de ficar por Vale do Rio, pois com o casamento da mãe e com Jorge a mandar mais na fábrica, vai ter de estar cada vez mais atenta.

José Diogo ficou incomodado ao saber que Mariana já não vai voltar para o Douro e que vai aceitar a proposta de Hector em serem sócios e abrirem o Flores de papel ali em Vale do Rio. José Diogo diz-lhe que está proibida de aceitar aquela sociedade e Mariana fica atónita.

De relembrar que os dois jovens tentaram resistir ao que sentem, mas que o amor falou mais alto: