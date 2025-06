Vem aí em «A Protegida»: Furioso, Sanjay entra em confronto aceso com Virgílio

Em «A Protegida», Sanjay (Mário Oliveira) entra sem avisar e pede satisfações a Virgílio (Diogo Morgado) por ter iludido Aruna (Noua Wong) . Virgílio diz que gosta dela, mas a sua vida não tem espaço para o amor.

Sanjay acha que ele lhe devia ter dito isso antes de a seduzir. Virgílio não quer falar da sua vida privada e manda Sanjay sair. Aquele assunto mexe com Virgílio.

Margarida (Inês Herédia) fica preocupada com a forma como Sanjay falou com Virgílio e teme que possa ser despedido, mas Sanjay não está preocupado com isso. Margarida pergunta-lhe o que se passou afinal e Sanjay conta que Virgílio acabou o namoro com Aruna. Margarida não fica surpreendia, porque fez o mesmo com ela. Sanjay fica ainda mais furioso.

Recorde-se que Aruna enfrentou o trauma que tinha: