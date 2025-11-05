Vem aí em «A Protegida»: Isabel é apanhada por Francisco a fazer o que não deve

Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) serve Isabel (Sara Barradas) e diz-lhe que já teve acesso ao processo. Sofia já percebeu o que se passou com Francisco (Vítor d'Andrade) e admira Isabel por ter feito queixa dele e não ter deixado que passasse impune. Sofia promete ajudar Isabel a desmascarar Francisco e Isabel diz que há uma coisa que ela pode fazer.
Isabel fica frustrada por não encontrar nada que revele por que motivo Francisco está ali. Isabel encontra o telemóvel, mas não o consegue desbloquear. Quando vai a sair, ele chega e quer saber o que ela está ali a fazer. Francisco insiste que foi uma coincidência estarem no mesmo sítio, mas sabemos que não é verdade.