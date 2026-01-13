A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: JD apanha Hector a fazer o que não deve

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 42min
Vem aí em «A Protegida»: JD apanha Hector a fazer o que não deve - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», a Hacker entrega um envelope com mais passaportes falsos a Héctor (Christian Escuredo) e ele dá-lhe dinheiro. José Diogo (Pedro Sousa) aparece e a Hacker fica tensa, pois lembra-se dele. Hector disfarça e diz que a rapariga quer trabalho no turismo rural. JD pergunta pelo estragão e Hector finge-se amigo dele, diz-lhe onde está e inventa que eram muito amigos e faziam muitas coisas juntos.

JD regressa com o estragão e Hector. Mariana (Matilde Reymão) fica tensa ao vê-los juntos. Hector diz que vai andando para ir buscar Carlota à creche, mas Mariana diz-lhe que não é preciso, pois gostava de ir com JD. Hector finge que não se importa e diz que vai aproveitar para fazer umas arrumações.

Recorde-se que JD está de volta ao palacete:

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Hector e antiga aliada unem-se com uma missão

A Protegida
dom, 11 jan

Gina põe Leandro na linha: «Não vou sustentar um encostado»

A Protegida
sáb, 10 jan

Clarice repreende a filha: «Tu estás a assustar-me, Mónica. Estás louca»

A Protegida
sáb, 10 jan

A Protegida: «O Jorge morreu hoje de manhã num acidente de carro horrível»

A Protegida
sáb, 10 jan

Aruna é enxovalhada por Virgílio: «És tão cruel. Vai-te embora»

A Protegida
sáb, 10 jan
Mais A Protegida

Mais Vistos

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

dom, 11 jan
1

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”?

qui, 8 jan
2

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abre o coração a Sammy sobre o que sente por Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
4

«Verbalizei que era um homem gay»: Atores reagem a desabafo de famoso apresentador

Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é detido por tentativa de agressão a Glória

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Amor à Prova
Ontem

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Ontem

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

Ontem

«Nem sabia que era possível»: Ana Guiomar faz revelação sobre o seu passado e surpreende

Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Nem sabia que era possível»: Ana Guiomar faz revelação sobre o seu passado e surpreende

Hoje

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

Ontem

Filho de Rita Pereira filma os pais, mas o que está a chamar a atenção é um detalhe: «Quem é que se acusa?»

Ontem

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Ontem

«Verbalizei que era um homem gay»: Atores reagem a desabafo de famoso apresentador

Ontem

«Sorrisos que dizem tudo»: Este é o segredo dos domingos felizes do filho e do companheiro de Maria Botelho Moniz

Ontem
Mais Fora do Ecrã