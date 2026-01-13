Vem aí em «A Protegida»: JD apanha Hector a fazer o que não deve

Em «A Protegida», a Hacker entrega um envelope com mais passaportes falsos a Héctor (Christian Escuredo) e ele dá-lhe dinheiro. José Diogo (Pedro Sousa) aparece e a Hacker fica tensa, pois lembra-se dele. Hector disfarça e diz que a rapariga quer trabalho no turismo rural. JD pergunta pelo estragão e Hector finge-se amigo dele, diz-lhe onde está e inventa que eram muito amigos e faziam muitas coisas juntos.

JD regressa com o estragão e Hector. Mariana (Matilde Reymão) fica tensa ao vê-los juntos. Hector diz que vai andando para ir buscar Carlota à creche, mas Mariana diz-lhe que não é preciso, pois gostava de ir com JD. Hector finge que não se importa e diz que vai aproveitar para fazer umas arrumações.

Recorde-se que JD está de volta ao palacete: