Vem aí em «A Protegida»: JD lamenta ter conhecido a mãe no dia da sua morte

  • Hoje às 17:18
Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) agradece a Anita (Marina Mota) e Hector (Christian Escuredo) por terem concordado em fazer a homenagem a Teresa (Sahdra Faleiro). Laura ainda está muito abalada com o que aconteceu e custa-lhe a crer que tenha perdido a amiga. Laura diz que ela a ajudou num momento muito importante e Jorge fica desconfortável.

Todos olham surpreendidos para Isabel (Sara Barradas). Óscar (Joaquim Horta) revela que foi JD (Pedro Sousa) que encontrou Teresa e tentou ajudá-la, por isso tem todo o direito de estar ali. Jorge reage àquela informação. Laura continua indignada, mas Mariana (Matilde Reymão) diz-lhe que não é o momento. Óscar afasta-se com JD. Hector dá a mão a Mariana, num gesto protetor.

JD já contextualizou Mariana e ela está impressionada, mas não entende porque Teresa se aproximou da sua família. JD conta-lhe que ela queria juntá-los e tentou que Laura o perdoasse. JD lamenta só ter conhecido a mãe no dia da sua morte e ela não ter conhecido a neta. Mariana diz que Teresa conheceu a neta e JD fica mais aliviado.

JD está com Óscar e Isabel. JD pergunta-lhes como era a sua mãe, pois não sabe nada dela. Isabel conta-lhe que ela foi como uma mãe para ela e que lhe deve a vida. Isabel e Óscar acham que JD tem alguns valores dela e que é muito leal aos seus. Isabel promete honrar a sua memória pelo resto da sua vida.

Recorde-se que Teresa seguia JD e tentava reaproximar-se do filho antes do acidente:

