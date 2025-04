Vem aí em «A Protegida»: José Diogo corta relações com Mónica

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) apanha Mónica (Catarina Nifo) em flagrante e fica em choque. Percebe que tem sido ela a atacar Mariana. Mónica diz que é só a segunda vez e que há mais gente que odeia Mariana (Matilde Reymão), mas assume que foi ela que colocou o sangue na cama. Mónica explica que o fez para os afastar, mas eles são teimosos. Mónica diz que Mariana é que devia ter morrido no incêndio que houve ali em casa. José Diogo fica em choque.

José Diogo olha para Mónica horrorizado e diz-lhe que é doente. Mónica assume que sempre foi apaixonada por ele e que Mariana o roubou dela. José Diogo afirma que nunca ia olhar para Mónica dessa forma porque são irmãos. Mas ela não o vê assim e vai fazer tudo para ficarem juntos. José Diogo avisa que isso nunca vai acontecer e nunca mais quer olhar para ela.

José Diogo deita-se na cama com Mariana e abraça-a com mais força para garantir que está ali e que está bem. Mariana percebe que ele está nervoso e José Diogo assume que tem algumas preocupações de irmão mais velho. Acaba por dizer que se vai afastar de Mónica por não concordar com muitas coisas que ela faz e que já puseram Mariana em perigo. José Diogo bloqueia o número de Mónica e Mariana estranha.

De recordar que Mónica tem feito muito mal a Mariana: