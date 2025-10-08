A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Laura fica a conhecer o verdadeiro Óscar

Vem aí em «A Protegida»: Laura fica a conhecer o verdadeiro Óscar
Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) e Mariana (Matilde Reymão) mostram a Laura (Alexandra Lencastre) as imagens das câmaras de vigilância, que comprovam que Óscar (Joaquim Horta) fica com a droga dos traficantes.

JD explica que ele depois destrói a droga e fica com o dinheiro da mesma para entregar a instituições. Mariana também já sabia daquela história. JD diz que ele faz aquilo, porque é uma forma mais rápida de combater o tráfico.

Relembre o momento em que Óscar contou toda a verdade a Mariana:

