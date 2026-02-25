Vem aí em «A Protegida»: Maquiavélica, Mónica deixa JD cheio de dúvidas

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) mostra o resto da casa a JD e um álbum de fotografias de família. Clarice admite que cometeu alguns erros, mas diz que tentou sempre dar-lhes o melhor e que tudo o que fez foi por amor. José Diogo (Pedro Sousa), bondoso, acredita nela e vai para lhe limpar as lágrimas, quando ouve Mónica (Catarina Nifo) gritar por Luca não a deixar entrar no quarto.
Clarice e JD vêm do quarto e surpreendem-se por verem Luca a agarrar Mónica. JD pede a Luca para largar Mónica e Clarice diz que Luca é seu assessor. Mónica fica surpreendida por ver JD ali e Clarice diz que quis falar com ele a sós, para lhe falar da família deles, salientando sempre que ele e Mónica são irmãos. Mónica pede para falar a sós com JD.
Mónica diz que tem saudades de falar com JD. Ele diz que agora precisa de dar atenção a outras pessoas e gostava de perceber porque criou uma família com Mariana (Matilde Reymão). Mónica diz-lhe que Mariana só lhe conta o que quer e dá a entender que a relação dela com Héctor (Christian Escuredo) não é só de amizade. JD começa a ficar inseguro.
Relembre a grande discussão entre JD e Mónica: