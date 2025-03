Vem aí em «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Rodrigo é o JD. Ela reage assim!

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) está impressionada com o currículo de Sanjay (Mário Oliveira) e quer saber mais acerca dele. Ele conta que veio para acompanhar e ajudar a irmã, pois foi abusada na Índia. Mariana fica em choque. Jorge (Paulo Pires) interrompe a entrevista e avisa que não há vagas na empresa, a não ser na moagem. Sanjay não se importa. Laura (Alexandra Lencastre) chega e estranha ver tanta gente no seu gabinete. Pergunta quem é Sanjay e Jorge aproveita para espicaçar Laura e afirma que é um trabalhador que Mariana contratou.

Laura pede a Mariana para não voltar a tomar decisões sem a consultar e Mariana acata. Ela diz à mãe que está ali por causa da conversa de Benedita em acabar com as mentiras e informa Laura que namora com o guarda-costas e que "Rodrigo" é José Diogo (Pedro Sousa). Laura fica em choque.

Laura não perdoa José Diogo pelo que fez e não perdoa Mariana por lhe ter mentido sobre a verdadeira identidade dele. Mariana explica os seus motivos, mas Laura não aceita e acusa-a de estar a ser ingénua e não perceber que José Diogo só se quer vingar delas. Laura manda Mariana embora, que, entretanto, recebe uma chamada a avisar que Benedita (Maria do Céu Guerra) teve um acidente.

Mariana e Laura ajudam Benedita a ficar confortável. Ambas recordam que deve descansar e fazer gelo. Benedita diz que já valeu a pena ter caído, só para as ver a concordar. José Diogo aparece e pergunta a Benedita como está. Laura olha-o com raiva e manda-o embora. Laura diz-lhe que nunca devia ter voltado àquela casa. Mariana defende José Diogo e afirma que ele tem todo o direito de estar ali. Mariana diz que ele não teve culpa de nada e que foi um acidente, mas Laura não consegue ver isso e continua a culpá-lo pela morte do marido. José Diogo não reage por respeito à dor de Laura.