Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Clarice querem fazer mal a Aruna?

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 50min
Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Clarice querem fazer mal a Aruna? - TVI
Em «A Protegida», em casa, Gonçalo (João Bettencourt) está transtornado e tem vontade de partir tudo. Mónica (Catarina Nifo) pergunta o que se passa, mas Gonçalo manda-a embora. Mónica abraça-o e ele acaba por dizer que Aruna não gosta dele. Mónica fica alerta e Clarice começa a entender o que poderá ter acontecido. Um ódio visceral cresce-lhe no olhar.

Batem à porta com fúria e Aruna acha que pode ser Virgílio. Do outro lado estão Clarice (Fernanda Serrano) e Mónica, furiosas com o que Aruna (Noua Wong) fez a Gonçalo. Aruna não entende e Clarice explica-lhe que Gonçalo descobriu que ela esteve a pousar nua para Virgílio, enquanto ele estava à sua espera para viajarem. Aruna sente-se muito culpada e Sanjay (Mário Oliveira) fica desiludido.

Recorde-se que Gonçalo e Aruna estão numa relação:

