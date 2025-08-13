A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: O momento em que JD descobre que Carlota é sua filha

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:41
Vem aí em «A Protegida»: O momento em que JD descobre que Carlota é sua filha - TVI
Em «A Protegida», Gina (Paula Neves), com a bebé ao colo, vai ter com José Diogo (Pedro Sousa) e diz-lhe que não consegue continuar a fazer aquilo. Gina diz que a bebé se chama Carlota e é filha de Mariana (Matilde Reymão) e dele. JD fica em choque.

Gina já contou a JD o que Mariana fez para o manter afastado da filha e ele está incrédulo. Gina explica que ela já não é a mesma pessoa e agora que é mãe, tem medos irracionais. JD diz que jamais faria mal à bebé ou a Mariana e pega finalmente na filha, sabendo que é mesmo sua filha.

De relembrar que José Diogo tem tido uma grande ligação à bebé, desde a primeira vez:

