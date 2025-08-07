A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Óscar conta toda a verdade a Clarice, deixando-a em lágrimas

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:20
Vem aí em «A Protegida»: Óscar conta toda a verdade a Clarice, deixando-a em lágrimas - TVI
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) sai do quarto de Teresa (Sandra Faleiro) e depara-se com Clarice (Fernanda Serrano) à porta. Ela fica satisfeita por encontrar os irmãos juntos, pois assim pode já esclarecer com os dois, as mentiras que andam a contar. Teresa e Óscar ficam hirtos.

Clarice confronta Óscar e Teresa por serem irmãos, por Teresa ser a melhor amiga de Laura e Óscar ser o segurança de Mariana e ainda andar a rondar os seus filhos. Teresa sente-se encurralada.

Óscar admite que são irmãos e revela que anda a rondar os seus filhos, porque foi o responsável pela morte dos seus pais biológicos. Óscar já contou a Clarice a sua história, inclusive que esteve preso, depois de ter vendido droga aos pais de Gonçalo e Mónica e de lhes causar a morte. Clarice emociona-se com a história. Óscar diz que Teresa só o está a apoiar com aquele trauma e que quer tornar Mónica (Catarina Nifo) e Gonçalo (João Bettencourt) seus herdeiros. Clarice fica em choque.

De relmbrar que Clarice tem desconfiado de Óscar há já algum tempo:

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Mariana dá oportunidade ao amor... de Hector?

A Protegida
Hoje

A Protegida: Laura quer denunciar Anita

A Protegida
Ontem

A Protegida: Laura e Óscar ficam cada vez mais cúmplices

A Protegida
Ontem

Mariana confronta Anita: «Que tipo de mãe...?»

A Protegida
Ontem

José Diogo põe os pontos nos is a Mónica: «Sinto repulsa»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Hector e Anita deixam Mariana chocada

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Gesto do filho de Kelly Bailey fica viral e os fãs reagem em massa

A Fazenda
Ontem
1

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão em destino paradisiaco com o filho: "Onde é esse lugar?"

A Fazenda
ter, 1 jul
2

Bomba em «A Fazenda»: Eva conta tudo sobre a chantagem a Talu. Ele reage assim...

A Fazenda
dom, 6 jul
3

“Não planeei isto": Agir desapareceu dos palcos e agora revela o motivo secreto do regresso

qua, 16 jul
4

Vem aí em «A Fazenda»: Eva acorda e faz revelação bombástica que vai mudar tudo

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Talu tem de escolher entre Zuri e o filho ou Eva

A Fazenda
dom, 20 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mariana dá oportunidade ao amor... de Hector?

A Protegida
Hoje

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

Hoje

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Hoje

Aos 98 anos, Ruy de Carvalho está de férias num dos lugares mais bonitos de Portugal

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Eva acorda e faz revelação bombástica que vai mudar tudo

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Hoje

Ator muito conhecido faz um salvamento na rua

Hoje

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

Hoje

Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda», apanha um grande susto

A Fazenda
Ontem

Isaac Alfaiate muda de visual e deixa os fãs boquiabertos

A Fazenda
Ontem

Gesto do filho de Kelly Bailey fica viral e os fãs reagem em massa

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN