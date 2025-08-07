Vem aí em «A Protegida»: Óscar conta toda a verdade a Clarice, deixando-a em lágrimas

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) sai do quarto de Teresa (Sandra Faleiro) e depara-se com Clarice (Fernanda Serrano) à porta. Ela fica satisfeita por encontrar os irmãos juntos, pois assim pode já esclarecer com os dois, as mentiras que andam a contar. Teresa e Óscar ficam hirtos.
Clarice confronta Óscar e Teresa por serem irmãos, por Teresa ser a melhor amiga de Laura e Óscar ser o segurança de Mariana e ainda andar a rondar os seus filhos. Teresa sente-se encurralada.
Óscar admite que são irmãos e revela que anda a rondar os seus filhos, porque foi o responsável pela morte dos seus pais biológicos. Óscar já contou a Clarice a sua história, inclusive que esteve preso, depois de ter vendido droga aos pais de Gonçalo e Mónica e de lhes causar a morte. Clarice emociona-se com a história. Óscar diz que Teresa só o está a apoiar com aquele trauma e que quer tornar Mónica (Catarina Nifo) e Gonçalo (João Bettencourt) seus herdeiros. Clarice fica em choque.
De relmbrar que Clarice tem desconfiado de Óscar há já algum tempo: