Vem aí em «A Protegida»: Óscar é libertado, mas Jorge consegue manipulá-lo

Vem aí em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) estaciona o carro sem muita vontade de ir a mais um evento, onde tem de acenar e fingir que está tudo maravilhoso. Óscar (Joaquim Horta) aparece e Jorge fica surpreso por ele estar ali. Óscar diz que se fez justiça e o libertaram. Jorge não acha que isso seja justiça, pois considera-o um criminoso e tem de voltar para a prisão.

Óscar dirige-se para o restaurante. Jorge trava-o e explica-lhe que vai haver um evento solidário e a presença dele pode não ser benéfica. Óscar não quer correr o risco de prejudicar Laura (Alexandra Lencastre) e decide não entrar. Jorge sorri, vitorioso.

De relembrar que Jorge está disposto a tudo: